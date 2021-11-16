Как сделать уютной съемную квартиру
Видео
Секрет приготовления борща как у мамы
Видео

Платье цвета индиго и высокая прическа: красавица-дочка покойной Юлии Началовой восхитила поклонников

Наследница певицы Юлии Началовой Вера Алдонина вновь отметилась на сцене.

Платье цвета индиго и высокая прическа: красавица-дочка покойной Юлии Началовой восхитила поклонников
Юлия Началова. Фото: instagram.com/julianachalova/

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнится пятнадцать лет.

Взрослеющая девушка быстро превращается в настоящую красавицу, очаровывая всех своими внешними данными.

Но не только эффектными образами Вера Алдонина покоряет поклонников. Она еще и талантливая девушка.

Вера Алдонина прекрасно учится частной школе, пишет стихи, играет в школьном театре и поет.

В Сети появился снимок Веры Алдониной, на котором она запечатлена, судя по всему во время игры на сцене.

В кадре Вера предстала явно в образе. Дочь Юлии Началовой облачена в платье цвета интиго с воротничком «Клодин» и короткими рукавами с манжетами.

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина. Фото: instagram.com/_vera_aldonina_fan_/

Волосы Веры Алдониной собраны на затылке в кулю. В Сети восхитились красотой Веры Алдониной, отметив, что у нее красивая осанка и царская посадка головы.

Напомним, не так давно Вера Алдонина произвела фурор, появившись на шоу «Дуэты» телеканала «Россия». В паре с Александром Панайотовым она исполнила хит из репертуара своей мамы «Герой не моего романа».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

google новостиВера Алдонинадети звездмолодые талантыЮлия Началова