Посвятила маме: дочь покойной Юлии Началовой в траурном платье перепела ее хит на шоу «Дуэты»

Вера Алдонина стала участницей популярного шоу, выступив в паре с Александром Панайотовым.

В это воскресенье, седьмого ноября, на телеканале «Россия» состоялся финал популярного шоу «Дуэты».

Самым заметным выступлением на нем, безусловно, стал номер, который представили Александр Панайотов и дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина.

Они перепели хит Юлии Началовой «Герой не моего романа». 14-летняя Вера Алдонина посвятила это выступление покойной маме. В микроблоге Вера разместила видео номера.

«Мама», — подписала она под роликом, сопроводив смайликом в виде сердца.

На сцену Вера Алдонин вышла в траурном одеянии. Юная вокалистка облачилась в черное облегающее платье и туфли ему в тон. Ведущие программы Сергей Лазарев и Николай Басков были удивлены тому, как голос Веры похож на вокал ее мамы. Восхитился исполнением и партнер Веры Алдониной Александр Панайтов.

«Я хочу сказать огромное спасибо телеканалу «Россия», продюсерскому центру «Вайт Медиа» и лично Юлии Сумачевой за приглашение в потрясающий проект «Дуэты».

Спасибо Николаю Баскову и Сергею Лазареву за поддержку и добрые слова! И, конечно, огромное спасибо Саше Панайотову за наш дуэт, который навсегда останется в моем сердце», — написала Вера Алдонина в микроблоге.

Напомним, это не первый дуэт Веры Алдониной и Александра Панайотов. Ранее они исполняли хит Уитни Хьюстон I have nothing.

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