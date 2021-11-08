«Веруша, ты красотка»: мама покойной Юлии Началовой гордится внучкой, выступившей на шоу «Дуэты»

Вера Алдонина в паре с Александром Панайотовым перепела хит своей родительницы «Герой не моего романа».

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнится 15 лет.

Несмотря на свой юный возраст, Вера Алдонина уже успела покорить многих поклонников талантом и красотой.

В минувшее воскресенье, седьмого ноября, дочка Юлии Началовой блестяще выступила на шоу «Дуэты».

В паре с другом своей покойной мамы Александром Панайотовым Вера Алдонина перепела хит Юлии Началовой «Герой не моего романа», посвятив свое выступление памяти рано ушедшей из жизни певицы.

Появление Веры Алдониной на проекте произвело фурор. Бабушка Веры Таисия Началова публикует в сториз своего микроблога реакции на выступление внучки.

Она гордится Верочкой, унаследовавшей вокальный талант своей мамы. Таисия Началова перепостила слова, которые написала подруга Юлии Началовой по имени Кристина в своем микроблоге.

«Веруша, ты красотка! Юля всегда хотела, чтобы ты пела!» — написала подруга Юлии Началовой.

Затем она обратилась к маме покойной певицы.

«Таисия Началова, обнимаю вас! Вы большая молодец и опора для Верочки», — поблагодарила она маму покойной Юлии Началовой.

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