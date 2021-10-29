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«Но я себе шепну: «Живи, живи»: дочь покойной Юлии Началовой представила стихи собственного сочинения

Наследница Юлии Началовой Вера Алдонина часто демонстрирует свои творческие таланты.

«Но я себе шепну: «Живи, живи»: дочь покойной Юлии Началовой представила стихи собственного сочинения
Юлия Началова с дочкой Верой Алдониной. Фото: instagram.com/julianachalova/

Единственной дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в начале декабря исполнится пятнадцать лет.

Девочка унаследовала вокальный талант своей мамы, а еще Вера Алдонина демонстрирует, что у нее есть актерское и литературное дарование.

Дочь Юлии Началовой поет, играет на сцене и пишет стихи. Все это получается у нее прекрасно. Вера Алдонина побеждает в конкурсах, а недавно стало известно, что написанное ею стихотворение вошло в сборник.

«Для меня огромная честь, что мое стихотворение «Осенний вальс» вошло в общественно-политический и научно-методический журнал «Образование в современной школе», — поделилась дочь Юлии Началовой в микроблоге.

Вера Алдонина опубликовала стихотворение на своей страничке в Instagram. Оно – философское о любви к жизни и ее смысле.

«Осенний вальс играют в моем сердце.

Я прохожу по залам, этажам

В надежде, что сейчас открою дверцу

И улечу к далеким берегам.

В торжественном дыханье звездной ночи

Расправлю крылья яркие свои.

Полет недолог. Жизнь еще короче.

Но я себе шепну: «Живи! Живи!» — говорится в стихотворении.

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