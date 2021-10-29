«Но я себе шепну: «Живи, живи»: дочь покойной Юлии Началовой представила стихи собственного сочинения

Единственной дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в начале декабря исполнится пятнадцать лет.
Девочка унаследовала вокальный талант своей мамы, а еще Вера Алдонина демонстрирует, что у нее есть актерское и литературное дарование.
Дочь Юлии Началовой поет, играет на сцене и пишет стихи. Все это получается у нее прекрасно. Вера Алдонина побеждает в конкурсах, а недавно стало известно, что написанное ею стихотворение вошло в сборник.
«Для меня огромная честь, что мое стихотворение «Осенний вальс» вошло в общественно-политический и научно-методический журнал «Образование в современной школе», — поделилась дочь Юлии Началовой в микроблоге.
Вера Алдонина опубликовала стихотворение на своей страничке в Instagram. Оно – философское о любви к жизни и ее смысле.
«Осенний вальс играют в моем сердце.
Я прохожу по залам, этажам
В надежде, что сейчас открою дверцу
И улечу к далеким берегам.
В торжественном дыханье звездной ночи
Расправлю крылья яркие свои.
Полет недолог. Жизнь еще короче.
Но я себе шепну: «Живи! Живи!» — говорится в стихотворении.
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