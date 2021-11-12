Ростом с маму: Евгения Феофилактова из «Дома-2» поделилась снимком с подросшим сыном Даниэлем

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова, расставшись с мужем Антоном Гусевым, одна воспитывает их общего сына Даниэля.

В декабре мальчику исполнится уже девять лет, он учится во втором классе.

Отец нечасто видится с сыном, и хотя сам регулярно путешествует и отдыхает в жарких странах с женой Викторией Романец, Даниэля с собой никогда в такие поездки не берет.

Евгения Феофилактова старается компенсировать сыну нехватку путешествий с папой и сама вывозит его на отдых.

Сейчас экс-участница «Дома-2» вместе с Даниэлем находится на Мальдивах.

В микроблоге мальчика появилось фото с мамой, сделанное на Мальдивах. Миниатюрная Женя Феофилактова в кадре немного пригнулась и спряталась за сыном. Очевидно, что Даниэль уже совсем скоро ростом будет выше нее.

«Женечка, какой у тебя сынок хороший. И так уже вырос! Ты, конечно, как всегда, супер. Дай вам бог всего хорошего», «Красотуля, лапулечки!», «Мама и сын — любовь навек», «Как брат с сестричкой», — отреагировали подписчики на фото.

Стоит добавить, что на Мальдивах Женя Феофилактова отдыхает не только с сыном, но и со своим избранником. На днях он сделал Жене предложение руки и сердца.

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