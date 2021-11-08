Возлюбленный Евгении Феофилактовой из «Дома-2» сделал ей предложение на Мальдивах

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова в эти дни вместе с сыном Даниэлем и своим возлюбленным отдыхает на Мальдивах.

Евгения делится в Instagram снимками из экзотических мест, давая понять, что ее каникулы на этот раз насыщены романтическими событиями.

В микроблоге Женя Феофилактова разместила красивое видео, на котором запечатлела пляж на закате.

Самая важная информация появилась под занавес ролика. Камера показала крупным планом начертанные на песке большие буквы, которые легко сложились в слова.

«Выходи за меня замуж», — написано на песке.

Женя Феофилактова не уточнила, что она ответила на это предложение. И к тому же пока не показала подписчикам своего романтичного избранника.

В Сети экс-участницу «Дома-2» засыпали вопросами о том, что же она решила по поводу замужества, но Женя хранит молчание.

Напомним, Евгения Феофилактова уже была замужем. Ее первым супругом стал коллега по «Дому-2» Антон Гусев, которому Женя подарила сына Даниэля.

Антон и Женя развелись из-за его измены. После расставания Гусев тут же женился на Виктории Романец, с которой и изменял Феофилактовой. Женя же пока не торопится вновь вступать в брак.

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