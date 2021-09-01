«А, какой уже большой»: Женя Феофилактова из «Дома-2» показала подросшего сына от Антона Гусева

Экс-участница реалити-шоу Женя Феофилактова предстала с наследником в День знаний, Даниэль пошел во второй класс.

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова поделилась в микроблоге фото с сыном Даниэлем, который пошел во второй класс. Мама не устает удивляться тому, как быстро растет ее наследник.

Судя по снимку, Даниэль уже ростом почти с Евгению Феофилактову. Еще чуть-чуть, и он будет выше мамы.

«Аааа, какой сынок уже большой! Второй класс, а одежда на рост 152 сантиметра», — поделилась Евгения Феофилактова.

На фото она предстала в кипенно-белом брючном костюме, а Даниэль в школьной форме – темно-синем двубортном пиджаке и брюках. В руках мальчик держит букет роз фиолетового оттенка.

О папе своего сына и бывшем муже Антоне Гусеве Евгения Феофилактова не сказала ни слова. Между тем, сам Антон рассказал в своем микроблоге, что планирует первого сентября увидеться с сыном. Он показал пакет с подарками для Даниэля, выразив уверенность, что мальчику все очень понравится. Но совместных снимков и видео у Антона Гусева с Даниэлем нет.

Напомним, Евгения Феофилактова и Антон Гусев разошлись пять лет назад из-за измены Гусева. Он закрутил роман с другой участницей «Дома-2» — Викторией Романец.

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