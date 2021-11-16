Ух, как «яблочки» налились! Пынзарь бодренько задрала шарообразную грудь, сладко выпятив ягодицы назад

Дарья Пынзарь в личном блоге возмутилась своими поклонниками, которые вечно ее критикуют.

«Когда я была попышнее, мне писали, что я жирная, хотя я весила около 60 кг (самый мой максимальный вес, не считая беременности) И даже в весе 60 кг я не считала себя толстой!

А теперь я похудела, и мои комментарии продолжают быть оскорбительными, но уже в сторону того, что я слишком худая. Ну вот как?» — написала ведущая «Дома-2».