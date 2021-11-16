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Ух, как «яблочки» налились! Пынзарь бодренько задрала шарообразную грудь, сладко выпятив ягодицы назад

Звезда показала публике, что и худенькая леди может быть очень даже секси.

Ух, как «яблочки» налились! Пынзарь бодренько задрала шарообразную грудь, сладко выпятив ягодицы назад
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь в личном блоге возмутилась своими поклонниками, которые вечно ее критикуют.

«Когда я была попышнее, мне писали, что я жирная, хотя я весила около 60 кг (самый мой максимальный вес, не считая беременности) И даже в весе 60 кг я не считала себя толстой!

А теперь я похудела, и мои комментарии продолжают быть оскорбительными, но уже в сторону того, что я слишком худая. Ну вот как?» — написала ведущая «Дома-2».

Свой пост Даша Пынзарь украсила сексуальной фотографией в мандариновом бикини, которая наглядно показывала, что даже худенькая фигура может быть весьма аппетитной. Знаменитая блондинка горделиво выпятила свою яблочно-округлую грудь, а ягодицы эротично отставила назад.

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

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