Главное в наряде – декольте пооткровенней: Дарья Пынзарь едва прикрыла бюст кружевами и вышла в свет

Дарья Пынзарь в этом году вернулась на «Дом-2», но уже в качестве ведущей. Девушка помогает построить любовь одиноким сердцам с высоты своего успешного опыта – именно телепроект помог ей встретить мужа. Теперь она счастливая жена и мама двоих сыновей.

Наступивший отпуск Пынзарь поспешила провести в Турции. Она с семьей уже много лет живет на две страны, сейчас старший сын ходит в школу в Алании. И телеведущая обожает здесь не только жить, но и развлекаться.

Накануне Пынзарь отправиться с подругами в ночной клуб. Для выхода в свет красотка облачилась в кружевную блузку с откровенным декольте. Она не стеснялась демонстрировать открытую часть тела и с удовольствием позировала на камеру, а также танцевала.

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