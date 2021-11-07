Контент 18+: Пынзарь сексуально засветила свою «верблюжью лапку», обсыпаясь песком на пляже в бикини

Дарья Пынзарь живет в Аланье и часто позирует у моря.

Дарья Пынзарь довольна своей беззаботной жизнью в Турции. Ведущая «Дома-2» уже давно живет с мужем Сергеем и двумя сыновьями в Аланье, где до сих пор тепло и пляжный сезон открыт.

Блондинка частенько появляется у берега моря, позируя для своего Instagram. Накануне она порадовала своих почитателей секси-кадрами в бикини цвета тыквы в лифе без пуш-ап. Звезда уселась прямо на песок, эротично обсыпаясь им, не скрыв «верблюжью лапку» от публики.

Ведущая рассказала, что позволяет ей быстро проснуться по утрам. К примеру, Дарья Пынзарь сразу же заправляет постель, так у нее не появляется желания вновь в нее улечься. А еще она сразу же начинает ухаживать за собой – наносить кремы на тело и делать самомассаж.

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