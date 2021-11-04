Только для взрослых: Пынзарь показала крупно трепетную грудь в элегантном лифчике из двух треугольников

Дарья Пынзарь уже много лет радует своих поклонников свежим видом и жизнерадостным настроением. Ведущей «Дома-2» 35 лет, она замужем и имеет двое детей. Однако ей удалось сохранить роскошные формы юной девочки.

А грудь знаменитой блондинки уже много лет вызывает восторги у почитателей и зависть у хейтеров. Дарья как-то призналась фолловерам, что за множество лет научилась не реагировать на замечания людей из Интернета, поэтому выстраивает свое поведение исключительно по собственной воле.

Вот и на этот раз Пынзарь не побоялась кривотолков и показала свой пышный бюст в личном блоге крупным планом. Звезда запечатлела трепетную грудь в лаконичном лифчике от бикини, позируя с улыбкой на лице.

Судя по фото, в Турции, где живет Дарья Пынзарь, прекрасная погода и солнышко.

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