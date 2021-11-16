Эротично наклонилась: Дарья Пынзарь в бикини цвета мандарина засветила грудь с манящей впадинкой

Пока девушки из северных широт кутаются от холода, южанки продолжают демонстрировать миру свои прелести, представая на фото в бикини.

Экс-участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь уже давно примкнула к лагерю вторых.

Идет вторая половина ноября, на родине Даши холода, но ее это совершенно не касается. Несколько лет назад с мужем Сергеем Пынзарем и сыновьями Темой и Давидом Дарья Пынзарь начала жить на две страны — Россию и Турцию.

Сейчас блондинка находится там, где теплее. В жаркой Аланье.

Здесь еще царит лето. А потому Дарья практически каждый день старается выбираться на пляж. На берегах Средиземного моря она разоблачается и демонстрирует свои прелести в бикини. На этот раз Дарья Пынзарь предстала в купальнике цвета мандаринов.

Записывая сториз, Дарья Пынзарь так увлеклась, что не заметила, как засветила пикантную впадинку между грудей.

Судя по всему, перед тем, как включить камеру, Дарья Пынзарь искупалась в Средиземном море, и ставшая влажной впадинка так и манит к себе, приковывая взгляды.

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