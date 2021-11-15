Ни секса, ни объема: Дарья Пынзарь забыла надеть лифчик с пуш-ап и показала грудь в ее естестве

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь показала, как выглядит, когда не корректирует свои формы.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу, Дарья Пынзарь сейчас погрязла в заботах, связанных с переездом в новую квартиру в Аланье.

Дарье Пынзарь в последние дни не до красивых нарядов и демонстраций своих соблазнительных, как могло показаться, форм.

Очевидно, из-за хлопот и без того худенькая Дарья Пынзарь сбросила еще парочку килограммов, и теперь ее грудь представляет собой довольно печальное и не очень соблазнительное зрелище.

В сторис микроблога Дарья Пынзарь поделилась кадрами, на которых предстала в облегающей кофточке.

Под нее, судя по всему, ведущая «Дома-2» забыла надеть лифчик с пуш-ап, который способен превратить даже самые скромные формы в более-менее соблазнительные.

Без корректирующего нижнего белья бюст Дарьи Пынзарь не демонстрирует привычного для всех поклонников ведущей реалити-шоу объема. Да и Дарья выглядит не так соблазнительно, как раньше.

Она, кстати, не раз признавалась, что не очень любит себя худышку. Ей больше по вкусу сочные формы.

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