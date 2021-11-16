Лаванда, леопард, мандарин: Дарья Пынзарь сменила три бикини и в каждом была хороша

Пока красавицы, живущие в северных широтах, начинают себе присматривать наряды на Новый год, девушки из южных продолжают дразнить общественность своими снимками и видео в летних нарядах и бикини.

Особенным желанием вызывать приступ зависти у подписчиков отличается экс-участница и ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь.

Блондинка, которая живет на две страны и сейчас находится в Аланье, постоянно дразнит поклонников горяченьким контентом.

На этот раз Дарья Пынзарь превзошла, кажется, саму себя. За считанные секунды она продемонстрировала целых три бикини.

Причем, в этот момент она находилась не на пляже, а в кухне-гостиной своей новой квартиры в Аланье. Дарья Пынзарь резвилась на диване, спрыгивала на пол, а в этот момент один бикини сменялся другим.

Леопардовый, лавандовый, мандариновый – три купальника, один ярче другого, продемонстрировала Дарья Пынзарь. Во время показа Дарья засветила свой шикарный бюст, умопомрачительные ножки и полное отсутствие складок на животе.

«Какой купальник вам нравится больше всего?» — спросила у своей аудитории Дарья Пынзарь.

Подписчикам понравились все, а особенно, Дарья в них. Удивительно, но ей идет все!

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