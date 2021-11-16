В четыре руки: Алина Загитова показала, как ее преображают для съемок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась кадрами из гримерки проекта.

Прославленная фигуристка Алина Загитова сейчас является ведущей нового сезона популярного проекта Первого канала «Ледниковый период».

Шоу она ведет в паре с другим олимпийским чемпионом, Алексеем Ягудиным.

Каждый вторник проходят съемки очередной программы проекта, которую в субботу увидят телезрители — поклонники фигурного катания.

Алина Загитова показала, как ее преображают в гримерке перед появлением на льду. В сториз микроблога фигуристка и телеведущая поделилась видео, на котором запечатлено, как над ней в четыре руки колдуют два профессионала.

Одна из девушек наносит Алине Загитовой макияж, а вторая в это же самое время укладывает волосы.

Одета Алина Загитова в этот момент весьма просто. На фигуристке кардиган оттенка капучино.

Уже потом Алина Загитова надела роскошное мерцающее платье по фигуре оттенка индиго, в котором и предстала на съемках «Ледникового периода».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.