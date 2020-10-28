Алексей Ягудин: «Я не ревнивый. У нас с Таней все на доверии»

Все помнят Алексея Ягудина как триумфатора Олимпиады 2002 года, вечного соперника Евгения Плющенко и участника ледовых шоу. В последние годы он перешел в другую лигу — ведет телепроекты, репетирует спектакли, снимается в кино и взрывает Инстаграм веселыми провокационными мемами.

«Телепрограмма» побеседовала с ведущим «Ледникового периода», чтобы узнать: он теперь кто — фигурист, актер, блогер или отец?

— Алексей, чем отличается седьмой сезон «Ледникового периода»? Не кажется ли он вам более конъюнктурным, когда ставка сделана на звезд Инстаграма?

— Я так не думаю. Конечно, в 2006 году мы начинали работать, когда еще никаких Инстаграмов толком не было. И в проекте принимали участие блестящие актеры — Чулпан Хаматова, Дмитрий Марьянов, Марат Башаров, Екатерина Гусева, Игорь Бутман.

Сейчас время ушло далеко вперед, у каждого из нас есть свои страницы в том же Инстаграме. Но это не отменяет участия в проекте отличных актеров — всем известной Ирины Пеговой, к примеру. Если вы намекаете на Ольгу Бузову, то я желаю хотя бы 1% ее трудоспособности тем, кто привык ее хаять.

Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. А что касается фигуристов, то и тут тоже есть масса новых имен — впервые участвуют в проекте Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Елена Ильиных.

— На съемках вы помогаете дебютантке Алине Загитовой, которая до сих пор волнуется перед камерой?

— Я понимал, что Алине будет тяжело. Все-таки ей 18, и зайти вот так в кадр без опыта дико сложно. Когда я приходил в «Ледниковый период» уже в качестве ведущего, у меня был и жизненный опыт за пределами катка, и опыт работы на ТВ тоже.

Поначалу я, конечно, помогал ей. Но только в первых двух выпусках — дальше Алина начала работать сама. Она очень старается: учит текст, подводки, ни разу не приходила неподготовленной. Я стараюсь появляться за пару часов до записи эфира и смотреть, какие номера готовят участники. Алина тоже стала делать так же.

— Хейтеры пеняют, что, мол, Загитова променяла спорт на ТВ, отказалась от сборной.

— Мы сейчас живем в обществе, в котором почти каждый уверен, что знает, как жить правильно и какой выбор нужно делать. Я думаю, что Алина отдает себе отчет в том, как она поступает. Есть масса примеров как ранних уходов, когда фигурист поставил карьеру на паузу, а потом загадочно ушел, так и триумфальных возвращений. Так что не стоит хоронить раньше времени действующую спортсменку — Алина сама в состоянии принять решение.

«Я спокойный и неконфликтный»

— Ваша жена, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, получила травму на репетиции и выбыла из шоу. Есть шанс, что вернется?

— Тане уже значительно лучше. Увы, фамилия Тотьмянина и слово «травма» за время ее карьеры стали почти синонимами. Вернется ли? Вряд ли. Пожалуй, она подустала от съемок — и сейчас проводит время с детьми и занимается домом. А Вячеславу Чепурченко вместо Тани досталась прекрасная Яна Хохлова — это достойная пара.

— Некоторые поклонники уверены, что «Ягудин ревновал жену и вынудил ее покинуть шоу». А Татьяна им ответила, что «ревнуют к достойным, а не к обертке». Не жестковато по отношению к Чепурченко?

— По сути, жесткого ничего в этом нет. Вячеслав Чепурченко — красивый парень, это понятно. И когда зрители намекают на то, что я мог приревновать к нему, подразумевается, что Таня могла обратить внимание прежде всего на внешность, то есть «обертку». Вот она и ответила.

— Неужели совсем не ревновали?

— Что касается ревности, то это слово с моей фамилией просто никак не сочетается. Ну не ревнивый я человек. Уверен в себе и Тане, у нас крепкие и надежные отношения, в которых все построено на доверии.

— Если не ревность, то что может вывести из равновесия?

— Я вообще крайне спокойный и неконфликтный человек. Но есть вещи, которые меня выбивают. Первое — жестокое обращение с животными. Второе — все, что связано с пожилыми людьми, пенсионерами. Когда видишь людей в состоянии одиночества и беспомощности, сердце разрывается. Мне бы очень хотелось, чтобы о них было кому позаботиться.

— А сравнение с Евгением Плющенко?

— Да-а-а, это никогда не закончится! Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности.

— Вас до сих пор постоянно ставят рядом. Эта ситуация не похожа на пути Сергея Лазарева и Димы Билана в шоу-бизнесе, которых тоже вечно сравнивают? И первый говорит, что без второго и этой вечной конкуренции не стал бы тем, кем стал.

— Безусловно, так и есть. Я бы не достиг высот без мощной конкуренции. И Женя не был бы без этого именитым фигуристом. Это взаимозависимый процесс. Вражды между нами никогда не существовало, но накал спортивного противостояния, безусловно, всегда придавал сил. Я подсматривал, что там показал Женя, и уже в своем выступлении старался перепрыгнуть его, сделать лучше. Так и он. Это нормально.

— Однако троллить вы его не прекращаете. «Мыльная опера с переманиванием Алины Загитовой» в команду Плющенко из группы Этери Тутберидзе с обнародованием переписок получила отражение в вашем Инстаграме в виде переписки с Артемом Дзюбой, который якобы позвал вас в футбольную академию, хотя вы не умеете, и обещал, что научит.

— С одной стороны, это то, что привлекает зрителя к фигурному катанию. С другой — публикации переписок и прочие статьи, которые выходили с подачи каждой из сторон конфликта, это не то, что красит всех нас. Это выглядело некрасиво, когда одни поливают других.

Я даже еще ролик опубликовал, где огромная лошадь громко «наезжает» на пони, и подписал: «Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день». Причем пони подписал «Ангелы Плющенко», а большую лошадь — «Самбо-70» (клуб, где тренирует Тутберидзе). И опять же в комментариях началось (пришли даже Илья Авербух с Евгением Плющенко)… А ведь суть была не в подписях, я мог поменять их местами, смысл в самой ситуации. Перетягивание каната, подковерные игры и перекидывание дерьмом.

Спорт от этого не выигрывает. Я лишь пытаюсь добавить немного веселья, но есть ощущение, что некоторые вообще не готовы веселиться. Лично мне без разницы, кто привел к пьедесталу Валиеву, Загитову, Берестовскую и так далее. По какой причине Трусова и Косторная ушли от Тутберидзе? Знают только они сами. И пусть это останется между ними.

— Почему вы сами академию открыть не хотите? Два олимпийских чемпиона на семью, неужели нечему маленьких спортсменов научить?

— Во-первых, у меня есть школа фигурного катания в Минске, и она работает. Во-вторых, мы открывали школу и в Москве, но из-за пандемии коронавируса продолжить работу не удалось. Пока проект на паузе. Но в Минске мы потихоньку развиваемся. Я туда часто езжу.

У меня нет задачи вложить кучу денег, построить катки и искать готовых фигуристов, интереснее воспитывать деток с самого начала их пути. Я по сравнению с Тутберидзе примерно как «Астана» против «Барселоны». Куда мне с моим опытом торопиться? В настоящий момент приоритет — творческая карьера, мне интересно это. Кстати, Женя Плющенко как-то написал, что лучше бы я катки открывал в России, чем дома покупать во Франции (речь о доме в пригороде Парижа. — Авт.). Это некорректное сравнение.

Я бы и рад ему ответить про деньги, да ящик Пандоры открывать не хочется.

— У ваших дочерей Лизы и Мишель есть шанс миновать лед?

— И они им успешно пользуются. Старшая сначала училась во Франции, год занималась художественной гимнастикой, сейчас она заинтересована игровыми технологиями. Младшая еще только начинает определяться с увлечениями — пока мы с вами говорим, жду ее с тренировки по художественной гимнастике. Возможно, двинемся в сторону балета. А коньки всегда будут в их жизни. На любительском уровне спорт крайне полезен для здоровья.

«С годами пришел к тому, что я атеист»

— В шапке профиля вашего инстаграм-аккаунта вы себя характеризуете так: «Олимпийские игры-2002, телеведущий, ведущий мероприятий, атеист». Вам так важно сообщить, что вы атеист? Неужели в жизни ни разу не было ситуаций, когда бы вы обращались к Богу? Вы же крещеный.

— Крещеный в детстве, как и все мы. Неосознанно. Я не считаю, что важно об этом сообщать, просто меня часто поздравляют с церковными праздниками, поэтому я расставил все точки: атеист. Никого не призываю становиться таким же. Это личное дело каждого.

Просто и меня не стоит затягивать туда, куда мне не хочется. Это мое право. Ни один человек не живет без веры, это понятно. Я верю в человеческий труд. Если ты хочешь что-то изменить, не стоит ждать манны небесной — возьми и сделай сам, попробуй изменить, а потом уже посмотрим, получится или нет.

— Заключительный вопрос из серии «Алексей Ягудин и философский камень». В этом году вам исполнилось 40 лет, которые почему-то не принято отмечать. И на протяжении этих лет вы последовательно шли от цели к цели. Дом во Франции есть, медали — всех видов, дочери и жена — всех мастей красоты, спектакли — скоро выпустите. Что дальше?

— Дом во Франции мы, кстати, продаем. Я и правда никогда не ставил глобальных задач — взять Олимпиаду, к примеру. Как-то шло и шло. Шаг за шагом. Теперь я закончил с фигурным катанием и сконцентрировался на артистической работе.

Мне хочется разрушить стереотип «Ягудин — это фигурист». Работа в спектаклях и на ТВ до сих пор для меня довольно новые и неизученные сферы, где многому предстоит научиться. Осознаю внутри себя, что я какашка, которая может стать лучше.

«Ледниковый период» по субботам в 17.20