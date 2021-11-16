«Начинаем»: Татьяна Тарасова в пончо цвета марсала с меховой отделкой появилась на съемках «Ледникового периода»

Главный судья проекта Первого канала Татьяна Тарасова запечатлелась с его ведущими Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Проект Первого канала «Ледниковый период» невозможно представить без прославленного тренера Татьяны Тарасовой.

На протяжении нескольких сезонов именно она является бессменным главным судьей шоу, к мнению которого прислушиваются все.

Каждую субботу проект выходит в эфир, радуя поклонников фигурного катания. Ну а записи программ проходят по вторникам. Именно в этот день в микроблогах его участников и не только их можно увидеть закулисье «Ледникового периода».

Татьяна Тарасова поделилась снимком, на котором предстала в компании ведущих проекта, олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Алексея Ягудина.

«Начинаем», — подписала кадр прославленный тренер.

Выглядит Татьяна Анатольевна, как всегда, по-королевски. Она облачена в роскошный пончо цвета марсала, украшенный мехом. Подписчики Татьяны Тарасовой сделали ей комплименты и признались, что с нетерпением ждут субботы.

«Как здорово одевают Татьяну Анатольевну костюмеры! Всегда шикарные наряды», «Уже жду субботы. Татьяна Анатольевна, вы очаровательны!», «Режим ожидания субботы включен! Татьяна Анатольевна, вы прекрасны!» — высказались в Сети.

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