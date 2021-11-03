«Вернусь, как принцесса»: Нетребко в бархатном мини-платье показала изящные ноги в Метрополитен-опере

Певица выбрала элегантный образ для посещения. Она восхитила поклонников тем, как выглядит в 50 лет.

Анна Нетребко уже давно стала знаменитой. Ее гастрольный график расписан на годы вперед. Она объездила большую часть мира, но не перестает путешествовать. Во время поездок певица находит время для прогулок. В этом году она не раз приезжала в Россию и даже отпраздновала юбилей в Кремле. А вот потом оперная дива пропала на неделю. Оказалось, что у нее проблемы со здоровьем.

Чтобы отдохнуть, Анна приехала во Флориду. Она провела время в Майами, а теперь приехала в Нью-Йорк, где у нее есть квартира. Первые дни певица гуляла с сыном Тьяго по любимым местам, а накануне оперная дива вышла в свет. Она отправилась в Метрополитен-оперу, чтобы поддержать мужа Юсифа Эйвазова, который блистал на сцене в роли Калафа.

Для особенного вечера Нетребко выбрала бархатное мини-платье без рукавов и лодочки. Наряд позволил ей показать стройные и рельефные ноги. Лук разбавила сережками в виде длинного пера.

«Почти 2 года я не была в этом театре… столько эмоций! Сегодня я в качестве зрителя, но в Апреле я вернусь, как принцесса Турандот!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Образ восхитителен!», «Какие классные», «Чудесная, как всегда!», «Анна, вы прекрасная, и это главное!», «Как вы похудели», «Ноги такие красивые», «Наша шикарная, обалденно красивая, неповторимая», — прокомментировали пост подписчики.

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