«Купидон в тапках»: Пугачева сфотографировала Галкина, пока тот изображал божество в банном полотенце

Максим Галкин обнародовал в личном блоге забавное фото, которое сделала его жена Алла Пугачева в саду возле их замка.

Артист предстал в виде бога любви, облачившись в банное полотенце и мягкие шлепанцы. В руках у комика оказался маленький лук.

«Купидон в тапках. 2011 г. Фотохудожник — Алла Пугачева», — подписал кадр Максим Галкин.

Также муж Аллы Борисовны украсил фото забавным хештегами: «#мнеказалосьэтокруто» и «#изнеопубликованного».

«Жил-был художник один…», «Фотохудожник — ого-го», «Это гениально, как все, что делает Алла», «Летнее позитивное фото! Максим, какой же вы зажигалка! Обаяния хватает на весь мир!», «Хештеги просто огонь!» — восхитились фолловеры.

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