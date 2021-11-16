«Чудесный вечер в доме у Аллы»: Юдашкина с женой Буйнова повеселилась в гостях у Пугачевой в деревне Грязь

На днях Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, отпраздновали годовщину отношений. По этому случаю супружеская пара устроила званый ужин, пригласив на торжество самых близких друзей. В своем микроблоге Марина Юдашкина поблагодарила Примадонну за такой уютный чудесный вечер, подметив, что Алла Борисовна всегда была и остается гостеприимной хозяйкой.

На фото Марина Юдашкина позировала в особняке в деревне Грязь с женой Александра Буйнова, Еленой, и самой виновницей торжества Аллой Пугачевой, которая счастливо улыбалась в кадре, давая понять, что у них дома с Максимом царит полная гармония и взаимопонимание.

«В гостеприимном доме у Аллы и Максима! Наши любимые друзья! Спасибо за чудесный вечер! С Еленой Буйновой!» — отметила Юдашкина.

По особому случаю Примадонна принарядилась в черное матовое мини-платьице, подчеркнув стройность ног. Певица впечатлила своей тонкой изящной талией и моложавым видом. Алла Борисовна рядом с красавцем-мужем выглядела по-королевски грациозно.

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