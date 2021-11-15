Как маленькая лебедь: дочь Навки в платье – копии наряда Загитовой завоевала первое место на соревнованиях

Совсем недавно Татьяна Навка возмущалась решением судей, которые дали третье место ее младшей дочке Наде в детских спортивных соревнованиях по фигурному катанию.

По словам спортсменки, бронзу ее наследница получила в том числе из-за платья, которое судьи сочли неудачным, но которое было точной копией платья Алины Загитовой. Именно в этом наряде она завоевала титул олимпийской чемпионки.

И вот Надя Пескова приняла участие в новых соревнованиях и все в том же наряде. Но на сей раз юной звездочке удалось получить заветное золото.

«Старания и труд все перетрут! Моя маленькая фигуристка тренировались, старалась и победила! Так держать дальше! Вот что значит характер, воля к победе и любовь к спорту!» — прокомментировала это событие Татьяна Навка.

В личном блоге фигуристка показала, как ее дочь получает медаль, гордо вышагивая в платье, украшенном перьями.

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