Из спортсменки в диву: Алина Загитова за секунду сменила тренировочный костюм на струящийся наряд оттенка лаванды

Прославленная фигуристка и ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова предстала в роскошном топе и брюках палаццо.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая программы «Ледниковый период» на Первом канале Алина Загитова поделилась в микроблоге красивым видео.

Спортсменка показала, как за секунды она из девочки с коньками наперевес превратилась в роскошную диву.

По щелчку пальцев коньки превратились в изящные золотые туфельки, а бирюзовый спортивный костюм, состоящий из худи и джогеров, сменился на роскошный топ с драпировкой и длинными рукавами и брюки палаццо.

«Когда нет времени на сборы», — подписала видео Алина Загитова.

Новый наряд насыщенного лавандового оттенка очень идет брюнетке Алине Загитовой, что и отметили ее поклонники.

«Алина, ты супер!», «Легким движением руки коньки превращаются в туфли», «Самая красивая фигуристка», «Богиня красоты», «Ты просто принцесса Жасмин!» — восхитились в Сети.

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