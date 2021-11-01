Из спортсменки в диву: Алина Загитова за секунду сменила тренировочный костюм на струящийся наряд оттенка лаванды

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая программы «Ледниковый период» на Первом канале Алина Загитова поделилась в микроблоге красивым видео.
Спортсменка показала, как за секунды она из девочки с коньками наперевес превратилась в роскошную диву.
По щелчку пальцев коньки превратились в изящные золотые туфельки, а бирюзовый спортивный костюм, состоящий из худи и джогеров, сменился на роскошный топ с драпировкой и длинными рукавами и брюки палаццо.
«Когда нет времени на сборы», — подписала видео Алина Загитова.
Новый наряд насыщенного лавандового оттенка очень идет брюнетке Алине Загитовой, что и отметили ее поклонники.
«Алина, ты супер!», «Легким движением руки коньки превращаются в туфли», «Самая красивая фигуристка», «Богиня красоты», «Ты просто принцесса Жасмин!» — восхитились в Сети.
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