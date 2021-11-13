Стали известны номинанты на вылет из «Ледникового периода» 20 ноября 2021 года

Итоги седьмого выпуска шоу «Ледниковый период» оказались ожидаемыми. Первая строчка за Оксаной Домниной и Кириллом Зайцевым.
Вторая позиция у Татьяны Волосожар и Федора Федотова, а замыкает тройку финалистов Евгения Медведева и Даня Милохин.
Последние две строчки турнирной таблицы за Натальей Забияко и Никитой Пресняковым и Ксений Бородиной и Дмитрием Соловьевым.
Обе пары регулярно появляются среди номинантов, но пока и одним и другим везло — их спасали зрители.
К сожалению, восьмой выпуск для кого-то станет последним.
В прошлый раз, когда Ксения Бородина оказалась в списке номинантов, она не могла скрыть слез. Теперь снова придется понервничать.
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