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Стали известны номинанты на вылет из «Ледникового периода» 20 ноября 2021 года

А вот Даня Милохин и Евгения Медведева, которые поцеловались во время исполнения номера, попали в тройку лидеров.

Стали известны номинанты на вылет из «Ледникового периода» 20 ноября 2021 года
Не привыкать: Бородина и Пресняков снова стали номинантами на вылет из «Ледникового периода». Фото: Максим Ли/Первый канал

Итоги седьмого выпуска шоу «Ледниковый период» оказались ожидаемыми. Первая строчка за Оксаной Домниной и Кириллом Зайцевым.

Вторая позиция у Татьяны Волосожар и Федора Федотова, а замыкает тройку финалистов Евгения Медведева и Даня Милохин.

Турнирная таблица
Турнирная таблица на шоу «Ледниковый период». Фото: кадр с видео

Последние две строчки турнирной таблицы за Натальей Забияко и Никитой Пресняковым и Ксений Бородиной и Дмитрием Соловьевым.

Обе пары регулярно появляются среди номинантов, но пока и одним и другим везло — их спасали зрители.

К сожалению, восьмой выпуск для кого-то станет последним.

В прошлый раз, когда Ксения Бородина оказалась в списке номинантов, она не могла скрыть слез. Теперь снова придется понервничать.

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«Ледниковый период»Ксения БородинаНикита Пресняков