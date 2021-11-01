«Привет твоим девочкам!»: Татьяна Тарасова в изумрудном пончо предстала с фигуристом Алексеем Тихоновым

Прославленный тренер Татьяна Тарасова поздравила чемпиона мира Алексея Тихонова с юбилеем.

Первого ноября отмечает юбилей прославленный фигурист, дважды чемпион мира Алексей Тихонов. Спортсмену исполнилось пятьдесят лет.

Публично к нему обратилась известный тренер Татьяна Тарасова. Она поздравила Алексея Тихонова с днем рождения, посвятив ему пост в микроблоге.

«Леша, с юбилеем! Счастья и здоровья, успехов и прекрасного настроения! Привет твоим девочкам!» — написала Татьяна Анатольевна.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлена с Алексеем Тихоновым. На фото Татьяна Тарасова предстала в красивейшем пончо изумрудного оттенка — цвета, который идеально ей подходит.

Подписчики Татьяны Тарасовой присоединились к поздравлениям и сделали ей комплименты.

«Татьяна Анатольевна, как всегда, неотразима», «Показалось, Тарантино, присмотрелся — Алексей! С днем рождения», «Да, Алексей Тихонов это мощь! С днем рождения!» — высказались в Сети.

Многие интересовались, почему Алексей Тихонов не участвует в этом сезоне «Ледникового периода». Ответ на этот вопрос в своем микроблоге дал Илья Авербух. Поздравляя Тихонова, он сообщил, что тот целиком и полностью решил отдать себя тренерской работе.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.