«Пап, когда домой поедем?»: младшая дочь Ягудина развеселила зрителей «Ледникового периода»

Уже в ближайшую субботу Первый канал покажет первый выпуск нового сезона «Ледникового периода». Съемки его прошли накануне.

Кадрами процесса в своем инстаграм поделился Алексей Ягудин. В этом году он, как и ранее, вновь стал ведущим проекта. А его жена Татьяна Тотьмянина – одной из участниц. Видимо, потому дочки спортсменов – Лиза и Мишель – тоже проводят много времени на съемках, что для них весьма утомительно. Пятилетняя Мишель решила не ждать окончания процесса, а прямо во время дубля уточнить, когда же они наконец-то покинут ледовую площадку.

«Пап, когда домой поедем?», — спросила Мишель, рассмешив зрителей.

Добавим, что участниками нового «Ледникового периода» стали Даня Милохин и Евгения Медведева, Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, Никита Пресняков и Наталья Забияко и другие.

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