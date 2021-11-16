Дочка Олега Табакова в силуэтном платье из гипюра повеселилась с братом на светском рауте

Марина Зудина привела детей на бал дебютанток. Ее дочка станцевала вальс, а потом осталась на автопати.

Марина Зудина была большой любовью Олега Табакова. Они прожили вместе 10 лет перед свадьбой. Возлюбленная подарила артисту сына Павла, который вырос и пошел по его стопам, а также дочку Марию.

После смерти Табакова его жена стала заботиться о наследниках. А год назад она стала бабушкой, так как у ее сына родилась дочка Миа. Все свободное время актриса посвящает семье.

Накануне в Москве состоялся бал дебютанток Tatler. На мероприятии в доме Пашкова собралось много звезд: Филипп Киркоров с детьми, Яна Рудковская, Стеша Маликова, Олег Газманов с дочкой и сыновьями. Для такого случая дочка Зудиной приготовила два наряда. Вальс она станцевала в алом пышном платье. Мария кружилась в танце с распущенными волосами.

А вот потом она переоделась в черное силуэтное платье из гипюра. Женственный наряд с эффектом мерцания позволил ей танцевать на авто-пати. К слову, вместе с ней веселился и брат Павел, который пришел ее поддержать.

Поклонники одарили 15-летнюю дебютантку комплиментам. Многие отметили, что она повзрослела.

«Какая красота», «Платье роскошное», «В алом была такой нежной, а тут уже совсем взрослая», «Быстро растут дети», «Роскошный наряд», «Такая юная и светлая!», «Это чудесно!», «Павел такой заботливый брат», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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