Уверенно стоит: Зудина запечатлела годовалую внучку Табакова в юбке плиссе и джемпере с рюшами

Марина Зудина долгое время встречалась с Олегом Табаковым. Они сыграли свадьбу, когда были вместе уже 10 лет. Актриса подарила возлюбленному сына Павла, а также дочку Марию. Однако в 2018 году артист ушел из жизни. Он не успел познакомится с внучкой Мией, которая родилась у Павла и молодой актрисы Софьи Синицыной, с которой он встречался около пяти лет.

Как многие знают, сын Табкова пошел по его стопам и строит карьеру актера. О личной жизни он не рассказывает. Но в августе Зудина поделилась кадрами с крестин внучки. Также она сообщила, кто крохе уже исполнился годик. А теперь вдова Олега Павловича запечатлела девочку, которая стояла у окна и любовалась пейзажами. Малышка была облачена в нежно-розовый джемпер с рюшами и юбку плиссе с принтом.

Поклонники восхитились малышкой. Им редко удается увидеть Мию. Они заметили, что кроха подросла и уверенно стоит на ножках. Более того, у нее отрасли светлые локоны.

«Какая она чудесная», «Вот это куколка», «Какая прелесть растет», «Блондиночка», «Такая юбочка, вся красивая», «У такой бабушки может быть только красивая внучка», «Прелестный ребенок», «Как же она быстро растет», «Гостит у бабушки? Это так мило», «Ох, вот это малышка», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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