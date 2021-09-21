Аксессуары, которые «оживят» любой образ
Видео
Как правильно снимать стойкий макияж
Видео

Уверенно стоит: Зудина запечатлела годовалую внучку Табакова в юбке плиссе и джемпере с рюшами

Вдова Олега Табакова подловила малышку Мию, которая любовалась пейзажами в окне. Девочка заметно подросла с крестин.

Уверенно стоит: Зудина запечатлела годовалую внучку Табакова в юбке плиссе и джемпере с рюшами
Марина Зудина. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

Марина Зудина долгое время встречалась с Олегом Табаковым. Они сыграли свадьбу, когда были вместе уже 10 лет. Актриса подарила возлюбленному сына Павла, а также дочку Марию. Однако в 2018 году артист ушел из жизни. Он не успел познакомится с внучкой Мией, которая родилась у Павла и молодой актрисы Софьи Синицыной, с которой он встречался около пяти лет.

Как многие знают, сын Табкова пошел по его стопам и строит карьеру актера. О личной жизни он не рассказывает. Но в августе Зудина поделилась кадрами с крестин внучки. Также она сообщила, кто крохе уже исполнился годик. А теперь вдова Олега Павловича запечатлела девочку, которая стояла у окна и любовалась пейзажами. Малышка была облачена в нежно-розовый джемпер с рюшами и юбку плиссе с принтом.

Поклонники восхитились малышкой. Им редко удается увидеть Мию. Они заметили, что кроха подросла и уверенно стоит на ножках. Более того, у нее отрасли светлые локоны.

Внучка Марины Зудиной — Миа. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

«Какая она чудесная», «Вот это куколка», «Какая прелесть растет», «Блондиночка», «Такая юбочка, вся красивая», «У такой бабушки может быть только красивая внучка», «Прелестный ребенок», «Как же она быстро растет», «Гостит у бабушки? Это так мило», «Ох, вот это малышка», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Звездные детизвездные семьиЗвездный стильМарина Зудинамода и стильОлег Табаков