Стеша Маликова в небесно-голубой блузке с перьями и блестящих босоножках появилась на балу

Наследница Дмитрия Маликова в этом году стала гостьей на балу дебютанток Tatler.

Стеша Маликова год назад стала бизнеследи. На тот момент она еще училась в МГИМО, но даже пандемия не помешала ей реализовать мечту. Теперь она выпускает одежду под собственным брендом.

Дмитрий Маликов не скрывает, что помогает дочке. В этом году Стеша много путешествовала. Не так давно она вернулась из Лондона, где почти каждый день посещала рестораны и гуляла.

В Москве дочка певица не могла пропустить главное событие осени. Она отправилась на бал дебютанток Tatler. Примечательно, что ранее Стеша была той самой дебютанткой, а теперь она стала гостьей.

Вместо традиционного платья наследница звезды выбрала элегантный лук. Она покрасовалась в блузке оверсайз небесно-голубого цвета с перьями. Стефания также надела узкие брюки и модные босоножки в стразах с завязками

«Я и бал», — написала она.

На мероприятии было много селебрити. Филипп Киркоров привел дочку Аллу-Викторию и сына Мартина. А вот Полина Гагарина пришла с повзрослевшим сыном от первого брака. Одной из самых ярких на балу стала Яна Рудковская в пышном платье золотого цвета. Маликова общалась с гостями и наслаждалась вечером. Поклонники восхитились ее элегантным нарядом.

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