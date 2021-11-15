«Впервые с детьми»: Киркоров привел дочку в пышном платье небесно-голубого цвета на бал Tatler

Филипп Киркоров является одним из самых популярных певцов в России. Он обладает огромным количеством наград. И в 54 года артист продолжает следить за модой и выпускать хиты.

Несмотря на свою занятость, все свободное время король отечественной эстрады посвящает детям. Суррогатная мать подарила ему сына Мартина и дочку Аллу-Викторию. Наследники звезды уже учатся в школе.

15 ноября в Москве состоялся бал дебютанток Tatler. Уже много лет этот светский раут становится главным событием осени. На мероприятии появились Яна Рудковская, Стеша Маликова, Полина Гагарина и другие известные персоны. Киркоров тоже отправился на бал и впервые взял с собой наследников. Он заснял нарядную дочку в пышном атласном платье небесно-голубого цвета. Наряд с кружевами на рукавах дополнили золотистые босоножки и ободок в черном цвете.

Мартин был в бархатном костюме с расшитым жакетом. Не смог удержаться и предстал в смокинге сам Киркоров. Они вместе дефилировали в нарядах.

«Мы готовы к 10-му Юбилейному Tatler балу в канун 10-го юбилея Аллы-Виктории. Мы впервые с детьми», — написал артист.

Поклонники восхитились нарядными наследниками звезды. многие посчитали, что Алла-Виктория повторила образ Золушки. «Все невероятно красивые», — заявила Алсу. «Самая красивая семья!» — присоединилась Эвелина Бледанс. «Какие уже взрослые и замечательные дети!», «Очень красиво, и грациозная Алла-Виктория!», «Как все роскошно! Эстетическое удовольствие на такое смотреть», — прокомментировали пост подписчики.

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