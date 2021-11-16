«Теперь у меня две мамы и два папы»: Милохин впервые пообщался с биологическими родителями

Как отметил тиктокер, никакой агрессии и злости он к близким родственникам не испытывает.

Тиктокер Даня Милохин в студии программы светской львицы Ксении Собчак «Док-ток» впервые пообщался по видеосвязи со своими биологическими родителями.

По словам Дани Милохина, никакой агрессии и злости к этим людям он не испытывает. В будущем он хочет познакомиться с братом и сестрой — младшими детьми своей биологической мамы.

«Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники, кроме Ильи. Вообще получается, что я вырос в детском доме, а теперь у меня две мамы и два папы — приемные и биологические». Даня Милохин

Напомним, что биологические родители Дани Милохина и его брата Ильи в свое время отказались от наследников. Ребята выросли в детском доме, а позже их забрали приемные родители. На связь с братьями Милюхиными родители вышли после того, как те стали известны на всю страну.

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