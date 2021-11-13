Это от нее: Даня Милохин вспомнил в «Ледниковом периоде» маму, которая оставила его в детдоме

А еще популярный тиктокер поцеловал Евгению Медведеву на льду.

Когда Даня Милохин стал партнером Евгении Медведевой «Ледниковом периоде» поклонники чемпионки схватились за голову. Теперь победу точно не видать, и поначалу действительно было нелегко. Даня ронял фигуристку, поднимал и ронял снова.

Но пара не сдавалась и даже не становилась претендентами навылет. В седьмом выпуске в номере была совершена всего одна помарка, судьи не заметили ошибку Дани. Зато обратили внимание, что пара поцеловалась в конце номера.

Итог — максимальный балл — 12.

Регина Тодоренко даже расплакалась.

«Я за вами долго наблюдаю, смотрю по ночам ваши номера. Вы свежее дыхание проекта, настоящие Ромео и Джульетта. Даня смотрел на Женю с такой любовью, таким трепетом. Это хочется пересматривать. Осталось очень приятное послевкусие. У Дани очень большой потенциал, ты настоящий актер, очень подвижный и гибкий. Храни свою гутаперчивость, не прожги ее, не потеряй», — говорит Регина Тодоренко

Даже Татьяна Тарасова призналась, что очень любит эту пару. Конечно же пару не могли не спросить: был ли их поцелуй настоящим или сценическим?

«Это наш секрет», — сказал Даня.

Он остался очень доволен выступлением и благодарен своей партнерше. Алина Загитова, ведущая проекта, не могла не спросить, откуда у парня столько артистизма. Неожиданно даня вспомнил маму, которая оставила их с братом в детском доме.

«Артистизм от Жени, от Ильи и конечно, от мамы», — сказал тиктокер.

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