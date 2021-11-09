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«Очень достойно!»: Авербух пришел в восторг от проката Милохина с Медведевой

Наставник участников «Ледникового периода» не скрывает симпатию к юному тиктокеру.

«Очень достойно!»: Авербух пришел в восторг от проката Милохина с Медведевой
Даня Милохин с Евгенией Медведевой. Фото: Global Look Press

Сейчас на Первом канале в самом разгаре новый сезон шоу «Ледниковый период». В нем звезды кино, эстрады, театра выступают в паре с профессиональными фигуристами и стараются поразить своими новыми навыками уважаемое и неподкупное жюри.

Хореограф проекта Илья Авербух уже не раз выказывал симпатию к одному из участников проекта, дебютанту подобных телешоу Дане Милохину. 19-летний тиктокер из детдома стал открытием для организатора, и он явно не прогадал, пригласив его в пару к Евгении Медведевой – это одна из ярких пар сезона.

И на этот раз Авербух не смог промолчать в Сети после очередного выпуска шоу, когда пара Милохина и Медведевой заняла третье место по итогам выступлений. Он «пришел» к тиктокеру в микроблог и написал: «Это было очень достойно!!! Уважение!!!».

Авербух не поскупился на похвалу Милохину. Фото: instagram.com/danya_milokhin/

Кстати, телезрители подозревают, что у Милохина с партнершей роман. По крайней мере, Даня выжимает хайп из этого слуха и уже сделал себе тату с медведицей на коньках.

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