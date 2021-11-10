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«Вы правда целовались?»: Загитова набросилась с вопросами на Медведеву и Милохина

В новом выпуске «Ледникового периода» фигуристка и тиктокер обратились к бессмертной истории любви Ромео и Джульетты.

«Вы правда целовались?»: Загитова набросилась с вопросами на Медведеву и Милохина
Алина Загитова. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова набросилась с расспросами на серебряного призера тех игр Евгению Медведеву и тиктокера Даню Милохина после их номера на «Ледниковом периоде».

Евгения Медведева и Даня Милохин
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

Звезды в своем очень романтическом прокате обратились к бессмертной истории любви Ромео и Джульетты. Причем во время выступления они сымитировали поцелуй за ширмой.

«Вы правда целовались?» — стала спрашивать бывшую соперницу по соревнованиям Загитова.

Напомним, что Даня Милохин и Евгения Медведева — одни из главных претендентов на победу в «Ледниковом периоде». У пары большая армия поклонников на проекте, сообщает «Спорт-Экспресс».

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