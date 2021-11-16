«Мы даже подрались»: Пригожин рассказал о конфликтах с Исмаиловым из-за личности Руссо

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro рассказал о конфликте с бизнесменом Тельманом Исмаиловым из-за музыканта Авраама Руссо.

«Я в свое время с Исмаиловым из-за Руссо пошел на конфликт. У нас с ним была непростая ситуация. Мы даже подрались. Был момент, когда он унижал немножко Руссо, который никогда не оплачивал мое вознаграждение. Деньги платил всегда Тельман. Когда я расстался с Руссо, то у меня стало больше времени на творчество Валерии. Я был этому только рад». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, был момент, когда Руссо приехал к нему из Турции и просил у него на даче прощение в присутствии Валерии, намекая, что надо бы и дальше сотрудничать.

«Говорил, что надо забыть былые обиды. Мы начали снова сотрудничать. Но я быстро понял, что он стал для меня уже чужим человеком. Я сказал, что не хочу с ним сотрудничать. Но именно я сделал ему в те годы концерт в «Крокусе», — заметил продюсер.

Напомним, что Авраам Руссо считает Иосифа Пригожина виновником своих бед. По его словам, такой человек как муж Валерии должен сидеть сегодня за решеткой.

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