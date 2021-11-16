«Пусть расскажет, как украл у грека украшения для жены»: Пригожин ответил после критики Руссо

Как отметил продюсер, он будет искать правду в суде.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro ответил на критику в свой адрес со стороны певца Авраама Руссо.

«Почему он спустя столько лет об этом заговорил. Сегодня любая реклама, кроме некролога, наверное, хороша. Он использует все ресурсы. Я поручил адвокату Жорину разобраться в этой истории. Возможно, пойдем в суд. Тельман Исмаилов далеко. Я здесь поближе. Руссо надо за что-то зацепиться. А о чем ему говорить? Песен нет, музыки нет. Он просто пытается меня очернить, занимается клеветой. Я буду разбираться с ним». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, они сотрудничали с Руссо много лет назад.

«Какие могут быть претензии? Я о нем заботился. Ехал в магазин. Себе пиджак покупал и ему. Он говорит о Боге, но совершает при этом дерзкие поступки. Я не понимаю, почему он на меня наговаривает. Я сделал все, чтобы Руссо состоялся как певец. Если бы не я, то не было этого артиста вообще. Все мое окружение терпеть его не могло. Даже Дробыш не хотел писать ему песни. Я поражаюсь его алчности. Я никого ни разу не подвел. Если бы за мной шел бандитский шлейф, то он бы вскрылся давно».

Как отметил Пригожин, сам Руссо — далеко не святой человек.

«Пусть Руссо лучше расскажет, как украл у грека украшения, которые потом оказались на его жене. Он думает, что у него будет больше концертов. Да не будет у него выступлений», — сказал Пригожин.

Не так давно Авраам Руссо рассказывал: «Пригожин называл меня ходячим мешком денег. И потом наговорил кучу неправды. В российском шоу-бизнесе не должно быть криминала, но, к сожалению, он остается. А должен быть за решеткой».

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