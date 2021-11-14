«Когда увидела дедушку»: Пригожин показал, как облаченная в меха внучка Валерии радуется его приходу

Первого января этого года певица Валерия стала бабушкой замечательной девочки Селин. Малышка родилась у младшего сына артистки Арсения Шульгина.

Свой новый статус звезда отечественной эстрады восприняла с восторгом, с удовольствием нянчась с малышкой. Муж Валерии Иосиф Пригожин тоже гордо именует себя «дедушкой», хотя, по сути, не является родственником Селин, однако он относится к девочке как к родной.

Продюсер всегда говорил, что для него нет разницы между его кровными детьми и наследниками Валерии от брака с Александром Шульгиным.

В личном блоге Иосиф Пригожин показал непередаваемые словами эмоции, которые выражает лицо крошки, когда он к ней приходит.

«Реакция Селин в момент, когда она увидела дедушку», — прокомментировал в Instagram Иосиф Пригожин.

Судя по меховому облачению, маленькая Селин была сфотографирована во время прогулки.

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