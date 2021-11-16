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«Семь лет без отпусков. Очень тяжело»: Левкин назвал настоящую причину ухода из группы «На-на»

По словам музыканта, чтобы докопаться до истины, надо знать все, что происходило в те годы в коллективе.

«Семь лет без отпусков. Очень тяжело»: Левкин назвал настоящую причину ухода из группы «На-на»
Владимир Левкин. Фото: Globallookpress.com

Певец Владимир Левкин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro назвал настоящую причину ухода из популярной группы «На-на» много лет назад.

Владимир Политов
Владимир Политов. Фото: Globallookpress.com

«У меня заканчивался контракт. В течение года перед этим я, естественно, уже начал готовить свой музыкальный материал. Это было уже выше крыше. Реально. Семь лет без отпусков. Очень тяжело».

Владимир Левкин

Как отметил Владимир Левкин, у каждого человека свое видение дел на ту ситуацию.

«От этого никуда не денешься. Иногда, чтобы докопаться до истины, надо знать все, что происходило. Все от начала и до конца. Впечатления Володи Политова — это впечатления Володи Политова», — заметил Левкин.

Напомним, ранее Владимир Политов заявил, говоря о коллеге Левкине и его уходе: «Он влюбился. И женщина появилась у него, и здоровье подкосилось, и появились творческие амбиции. Это был его сознательный выбор. Это было не так резко — взял и ушел».

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