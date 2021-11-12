«Она на пять лет старше моей дочки»: Владимир Политов рассказал о жене, которая младше на 26 лет

Как отметил музыкант, он не так давно во второй раз женился.

Певец Владимир Политов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей молодой жене Ольге.

«Я недавно женился снова. Моей маме Оля очень понравилась. Когда мы официально расписались, то все были счастливы. Она младше на 26 лет. На пять лет старше моей дочки. Они прекрасно ладят с ней. Ольга — мой тыл, надежда и опора. Я спокоен за свое будущее». Владимир Политов

Как отметил Политов, они познакомились с будущей женой по переписке. «Она из Благовещенска. Попросила однажды сфотографироваться. Так и начался наш роман. Недавно сдала на права. Теперь у меня есть личный водитель. Я теперь живу словно у Христа за пазухой. Дома всегда все прибрано. Мы работаем, чтобы у нас были общие дети», — заявил Владимир Политов.

Напомним, что у Владимира Политова есть дочь Алена от первого брака. С первой женой он развелся в 2006 году.

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