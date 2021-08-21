«Я не заметил, что он плохо слышит»: Левкин высказался после похода на программу к Корчевникову

Певец Владимир Левкин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о ведущем программы «Судьба человека» Борисе Корчевникове, к которому он недавно приходил на эфир.

«История болезни у каждого уникальна и индивидуальна. Мне было приятно, что Борис поделился со мной своей историей по причине того, что этим просто так не делятся. Всегда должен быть человек, которому хочется рассказать. Видимо, он увидел во мне этого человека. Обычно люди не рассказывают о таком». Владимир Левкин

Как отметил Левкин, он и сам молчал о своей болезни до последнего. «В этой ситуации важно, кто находится рядом. Кто протянул руку в такой сложный момент. Всегда это очень личностный момент. Я не заметил, что он плохо слышит. Если не знать о его болезни, то и не скажешь ничего. Представляете, как нужно собраться и сконцентрироваться человеку, у которого каждый день эфир. Какая должна быть концентрация. Я желаю, что Борис преодолел все неприятности со здоровьем. Я Борю помню еще по программе «До шестнадцати и старше». Он тогда рассказывал в программе о «На-на», — заметил Левкин.

Напомним, что Борис Корчевников перенес несколько лет назад операцию по удалению доброкачественной опухоли. Она задела слуховой нерв, из-за чего у ведущего есть проблемы со слухом.

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