«Это был его сознательный выбор»: Политов назвал настоящую причину ухода Левкина из «На-На»

Как отметил музыкант, его коллега отдалялся по своей воле от коллектива.

Музыкант Владимир Политов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его коллега Владимир Левкин ушел из группы «На-на».

«Он влюбился. И женщина появилась у него, и здоровье подкосилось, и появились творческие амбиции. Это был его сознательный выбор. Это было не так резко — взял и ушел». Владимир Политов

Как отметил Политов, Левкин полюбил одну девочку из коллектива. «Ее уволили. Володя ушел следом. Но эта связь не была основной причиной его ухода. Потому что речь об уходе из группы стояла еще до этих отношений. Не было цели за него заступаться. Он сам отдалялся от коллектива. Ему было не до группы «На-На», — заявил Владимир Политов.

Напомним, что Владимир Политов выступает в группе «На-На» более тридцати лет. Он является лидером коллектива.

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