«Выглядит моложе Галкина»: Пугачева в задорной кепке набекрень и мандариновых брючках с подтяжками удивила публику

Оттенок, который звезда выбрала не первый раз, по мнению Александра Васильева, отлично омолаживает образы.

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказал зрительницам о тренде на мандариновый цвет. Этот тон не только заметен и привлекателен, но к тому же освежает цвет лица, делает образ более молодым и идет почти всем.

Одной из первых среди звезд отреагировала на актуальное течение Алла Пугачева, которая приобрела стильное пальто-пончо в этом цвете в его слегка припыленном варианте. К слову, о пончо историк моды тоже хорошо отзывался, рекомендуя его полным женщинам. По мнению фэшн-эксперта, такие наряды отлично скрывают недостатки фигуры, зрительно делая фигуру стройнее.

А теперь Алла Борисовна облачилась в облегающие мандариновые брючки, примерив с ними в тон задорную кепочку набекрень. А также взяв в руки сочного цвета сумочку и украсив руку перстнем с камнем того же колора.

«Выглядит моложе Галкина», «Мне очень нравится образ — красиво, молодо, супер», «Шикарная!», «Просто красотка!», «Огонек! Красотка! Супер!» — восхитились люди в комментариях фан-аккаунта звезды.

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