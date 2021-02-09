Как рекомендовал Васильев: Пугачева предстала в свете в пальто-пончо оттенка припыленного мандарина

Алла Пугачева появилась на людях с мужем в актуальном пальто-пончо мандаринового цвета в его припыленном варианте. Об этом тоне рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор», в настоящий момент он в тренде.

По словам ведущего проекта, оттенок не только выглядит современно, но и позитивно отражается на внешности, освежая ее. Эксперт уверен, что он идет практически всем женщинам.

Васильев также уделил внимание на передаче актуальным на сегодня пончо. По его мнению, к подобным нарядам должны присмотреться полные дамы, ведь они очень мастерски скрывают несовершенства фигуры и лишний вес. Впрочем, на стройных дамах, вроде Аллы Борисовны, пончо тоже хорошо смотрятся, моментально делая образ стильным и привлекательным.

Ранее мы писали о другом светском визите народной артистки, она встретилась со своими подругами Аллой Достман и Алиной Редель в брючном комплекте оттенка экрю. Звезда пришла на домашние посиделки без привычного парика.

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