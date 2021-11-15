Целых пять образов: Татьяна Навка засняла дочку, которая устроила дефиле в своей комнате

Татьяна Навка давно стала известной на весь мир фигуристкой. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Теперь спортсменка часто появляется на красных дорожках, снимается в «Ледниковом периоде» и создает свои представления на льду.

Татьяна не скрывает, что ей нравится наряжаться. Для каждого появления на публике она продумывает свой образ. Все чаще с ней выходит в свет дочка Надежда.

Недавно Навка сняла видео с младшей наследницей и дочкой от прошлых отношений Сашей Жулиной. Они позировали в одинаковых нарядах. По всей видимости, Надежде понравилось наряжаться. Теперь фигуристка засняла, как девочка устроила показ мод в своей детской комнате. Наследница Татьяна сначала предстала в розовом платье из органзы. Ролик был смонтирован так, что она кидала одежду, а потом представала в ней.

Девочка продемонстрировала белую блузку с воротником и мерцающую юбку плиссе мятного цвета. Потом дочка звезды шагала в белом платье оверсайз с принтом и сапожках. Также она примерила платье из шифона с цветочным узором и комплект с платьем сливочного цвета и джемпером в тон.

«Хочу, чтобы так было на самом деле. Кинул одежду и за секунду переоделся», — гласит подпись к видео.

Поклонники восхитились маленькой модницей. «Походка настоящей модели», «Красоточка, копия папочка!», «Очаровашка Надя, маленькая фея», «Классная», «Столько нарядов», «Комната принцессы», «Хорошенькая», «Чудесная! Платья такие красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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