«У нас веселая компания»: Навка в бархатном костюме сиреневого цвета встретилась с Тодоренко

Фигуристка поделилась кадрами со съемок «Ледникового периода». Она пообщалась с Михаилом Галустяном и другими членами жюри.

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в стране. Она обладает множеством медалей, но уже давно завершила карьеру.

При этом Навка регулярно выходит на лед, так как тренирует будущих чемпионов и создает ледовые спектакли. Также уже не первый год спортсменка участвует в шоу «Ледниковый период». Она является постоянным членом жюри.

Для каждого появления на публике Навка подбирает себе образы. Она все чаще отдает предпочтение ярким нарядам. 9 ноября прошли съемки нового эпизода шоу. На этот раз фигуристка облачилась в бархатный костюм сиреневого цвета. Жакет с поясом подчеркнул ее талию. Татьяна встретилась с Региной Тодоренко, которая выбрала наряд из кожи. Также им составил компанию Михаил Галустян.

«Кого я вижу! Красивые! „Ледниковый период“ in de house», — сказала Регина. «Главный блогер страны сегодня у нас! Короче, у нас весела сегодня компания», — ответила Навка. «Когда с юмором все хорошо, то и жизнь прекрасна!» — добавила она.

Поклонники были рады тому, что собралось столько известных людей. Многие также оценили лук фигуристки. «Регина вообще прелесть», «Ох, какие все яркие», «Мне нравится ваш костюм», «Безумно классные», «У Тодоренко вечно странные наряды, а вы хороши», «Ой, будет весело и зрителям», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.