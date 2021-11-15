18+: Михалкова смачно задрала подол юбки с экстремальным разрезом до самых ягодиц

Экс-участница шоу СТС «Уральские пельмени» решила изрядно раззадорить публику сексуальным снимком.

Для личного блога актриса запечатлелась в эротичном наряде в духе «плохой школьницы». Комплект имел черный цвет и белые манжеты. Но вместе с тем облачение было украшено экстремальным декольте и разрезом, который показывал ножки Юлии до самых ягодиц.

Однако Михалковой показалось, что этого недостаточно, и она дополнительно приподняла подол юбки, усилив произведенный эффект.

«Ну какая секси-кошечка», «Вау, леди, вы максимально эротичны», «Юля, мне бы вашу фигуру!», «Ого-го! Нереально сексуально!» — восхитились подписчики Юлии Михалковой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.