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18+: Михалкова смачно задрала подол юбки с экстремальным разрезом до самых ягодиц

Звезда «Уральских пельменей» поделилась в личном блоге откровенным кадром.

18+: Михалкова смачно задрала подол юбки с экстремальным разрезом до самых ягодиц
Юлия Михалкова. Фото: Global look press

Экс-участница шоу СТС «Уральские пельмени» решила изрядно раззадорить публику сексуальным снимком.

Для личного блога актриса запечатлелась в эротичном наряде в духе «плохой школьницы». Комплект имел черный цвет и белые манжеты. Но вместе с тем облачение было украшено экстремальным декольте и разрезом, который показывал ножки Юлии до самых ягодиц.

Однако Михалковой показалось, что этого недостаточно, и она дополнительно приподняла подол юбки, усилив произведенный эффект.

Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

«Ну какая секси-кошечка», «Вау, леди, вы максимально эротичны», «Юля, мне бы вашу фигуру!», «Ого-го! Нереально сексуально!» — восхитились подписчики Юлии Михалковой.

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