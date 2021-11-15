Бородина бесстыдно расстегнула шорты, выпятив розовые трусы на публику и грудь в простом лифчике

Ксения Бородина выставила в своем Instagram секси-фото, явно понимая, что часть ее фолловеров молчать не будет.

«И полетели ножи и стаи упреков», — подписала она снимок.

На фотографии ведущая откровенно сверкает трикотажным розовым бельем, распахнув на шортах ширинку. При этом Ксения Бородина даже не стала убирать с лица патчи.

Зачем звезда выставила себя в трусах и лифчике, она объяснять не стала. Возможно, сверхзадача поста как раз в том, чтобы расшевелить публику и привлечь к Instagram дополнительное внимание.

Тем не менее в основном подписчики восприняли фото благосклонно.

«И заблудились во лжи, в собственных чувствах, я аж пропела. Не знаю, что тут упрекать. Хорошая картинка», «Вот это фигура!», «Шикарная. Ксюня самая лучшая», «Не долетят. Я к сорока обросла непробиваемой броней», — написали под снимком люди.

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