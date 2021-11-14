И нового мужа привела: экс-жена Григорьева-Апполонова в секси-наряде устроила на его концерте танцы

Группа «Иванушки International» отметила 25 лет существования на сцене. На юбилейный вечер популярного коллектива в «Крокусе» пришли поклонники и близкие музыкантов.

Не забыла про бывшего мужа Андрея Григорьева-Апполонова его бывшая жена Марина, которая разошлась с ним официально в сентябре 2019-го года. Но фактически ушла к баскетболисту Андрею Зубкову, нынешнему мужу, в апреле 2019-го.

Сейчас Марина и Андрей воспитывают совместного сына Сашу, родившемся в январе 2020-го года.

На концерт к экс-супругу Марина пришла с новым мужем. В окружении мужчин она постаралась выглядеть максимально сексапильно, примерив коротенькое платье-жакет с вырезами в области талии с ботфортами. В таком эротичном наряде Зубкова пританцовывала вначале на своем месте в зале со старшим сыном, а потом пустилась в пляс с подругой за кулисами.

Судя по всему, отношения бывшего и нынешнего мужей в этой семье неплохие, ведь они запечатлелись на одном фото. А спортсмен даже приобнял музыканта.

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