Жена Виторгана появилась на светской тусовке в маленьком черном платье с открытым плечом и в секси-лосинах

81-летний Эммануил Виторган в своем возрасте ведет активный образ жизни. Он не только завел маленьких детей, дочек Клару и Этель, но и продолжает активно работать.

Народный артист по-прежнему играет роли в театре и кино, а также проводит регулярно творческие встречи в своем «Виторган-клубе». На них он выступает сам, а также приглашает других артистов.

Его жена Ирина Млодик, как верная спутница и муза, всегда находится рядом с Эммануилом Гедеоновичем. Помогает ему во всем и иногда сама выходит на сцену с песнями.

На последний светский вечер, организованный в «Виторган-клубе», Ирина Млодик пришла в черном маленьком платье с открытым плечом и в секси-лосинах. Ее наряд был инкрустирован блестящими декоративными элементами, которые сверкали под софитами.

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