ТНТ объявил дату премьеры сериала «Универ. 10 лет спустя» с Анатолием Белым и Алексеем Серебряковым

Продолжение легендарного ситкома о жизни студентов снято в жанре комедии с элементами драмы.

Телеканал ТНТ объявил дату премьеры сериала «Универ. 10 лет спустя». Показ продолжения легендарного ситкома «Универ» стартует 6 декабря.

Демонстрироваться сериал будет по вечерам, начало в 20:00. Серии будут длится по часу, а по жанру «Универ. 10 лет спустя» представляет собой комедию с элементами драмы.

В сериале появятся новые персонажи, которых сыграли известные актеры Анатолий Белый и Алексей Серебряков.

Увидят на экране телезрители и актеров из «золотого» состава ситкомов «Универ» и «Универ. Новая общага»: Анну Хилькевич, Настасью Самбурскую, Стаса Ярушина, Арарата Кещяна и других.

«Вернуться к старой роли – это крутые ощущения. Тем более, эта роль мне очень нравилась, как нравился сам сериал, нравилось проводить время на площадке. Это же комедия, мы на съемках постоянно умирали от смеха», — поделилась Настасья Самбурская.

Создатели сериала уверяют, что «Универ. 10 лет спустя» будет интересен и новой аудитории, и тем, кто уже давно влюблен в героев «Универа».

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