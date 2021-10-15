«Не набивайся ко мне в женихи»: Самбурская высказалась о слабых мужчинах

Актриса отреагировала на комментарий о том, что женщине надо быть проще.

Актриса и певица Настасья Самбурская, чьи фотографии не оставляют мужчин равнодушными, поделилась с поклонниками своими взглядами на взаимоотношения полов.

Поводом для высказывания 34-летней артистки стал комментарий одной пользовательницы Интернета, которая написала, что таких как Настасья бедные мужчины «не вывозят». Якобы звезда слишком строптивая, независимая и требовательная — далеко не каждый такую потянет.

«Это моя что ли проблема, что кто-то там меня не вывозит? Не тянешь, так и не набивайся ко мне в женихи. Или как? Нужно стать удобной женщиной? Перестать зарабатывать больше, чтобы никого не смущать? Отказываться от работы? Отказываться от собственной жизни и полностью растворяться в борщах? Обесценивать себя и обезличивать, лишь бы какой сирый и убогий на меня запрыгнул? — рассуждает Самбурская в Instagram. — Может, мужчина рядом со мной должен из себя что-то представлять, чтобы не смущаться проявления моих лидерских качеств? Вот вы и выбирайте себе варианты попроще, я на ваше не претендую».

Звезда добавила, что зашла на страницу раскритиковавшей ее дамы, а та как раз занимается нумерологией, и в одном из ее постов сказано, что люди рожденные первого числа — лидеры по натуре, самостоятельные и индивидуальные. Чему же тут удивляться, если Настасья родилась 1 марта?

Напомним, в 2017 году у актрисы был короткий брак с белорусским актером Кириллом Дыцевичем. До этого она встречалась с белорусским певцом Александром Ивановым. В начале 2020 года женщина жаловалась на проблемы в личной жизни, а уже в конце намекала на то, что у нее есть мужчина, просто она не выставляет его в соцсети.

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